Три инструмента в одном: Fixora представила на Kickstarter XF10

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Компания Fixora запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию электроинструмента XF10 размером с ручку. Это три устройства в одном: отвёртка, микродрель и гравёр со шлифовальной насадкой. Каждая функция работает как отдельный сменный модуль со своей скоростью вращения, а в комплект входит кейс на 170 бит и насадок. Производитель рассчитывает на тех, кто ремонтирует электронику, собирает модели или зачищает детали после 3D-печати.

Автор: Fixora Источник: www.kickstarter.com

По данным компании, отвёртка вращается со скоростью 170 об/мин, при этом первый и последний оборот можно сделать вручную. Для неё в кейсе лежит больше 100 бит под клавиатуры, электронику и очки. Дрель рассчитана на небольшие сверла и работает на 940 об/мин, а шлифовальный модуль разгоняется до 28 000 об/мин. Им можно шлифовать, полировать, зачищать заусенцы и гравировать. Модули меняются вручную.

Автор: Fixora Источник: www.kickstarter.com

Вращение запускается кнопкой, на ней же переключается реверс, а в режиме Auto Mode инструмент работает без удержания кнопки. Аккумулятор на 1400 мА·ч съёмный, его заряд в процентах показывает индикатор. От пауэрбанка или адаптера устройство работает прямо во время зарядки.

Автор: Fixora Источник: www.kickstarter.com

Серийный выпуск намечен на январь 2027 года, а отправка заказов по миру на март.

За один XF10 просят 109 долларов.

Источник: Kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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