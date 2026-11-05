Теперь удобнее и с Bluetooth: доступен к покупке портативный цифровой мультиметр FNIRSI DMC-600

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Китайский бренд доступных измерительных приборов FNIRSI обновил свои токоизмерительные клещи со встроенным мультиметром (True RMS с 10 тыс. отсчетов). Модель DMC-600 оснастили Bluetooth-модулем для работы в паре с мобильным приложением, улучшили эргономику (появилось боковое колесико быстрого доступа к функциям, динамик, хранение до 40 результатов измерений с графиками на экране) и добавили функцию измерения импульсных токов (диапазон измерений до 600 А).

Размеры остались без изменения, раскрытие токовых клещей на 25 мм, масса прибора 250 г. Защита CAT III 1000 В. Дисплей с диагональю 2″ и разрешением 240x320 пикселей. Питание от встроенного аккумулятора ёмкостью 1500 мАч, зарядка через порт Type-C.

Дополнительные функции: фонарик, бесконтактный датчик напряжения и проверка фазы одним щупом, измерение температуры.

Стоимость модели (версия с Bluetooth) на официальном сайте 58.99 долларов США, на платформе aliexpress.ru 4 086 ₽. Есть версия DMC-600A без мобильного ПО. В комплекте нейлоновый чехол для хранения и переноски, руководство на английском, щупы со сменными наконечниками и термодатчик.

Источник: Сайт производителя