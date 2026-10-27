Размером с ключ, но содержит 17 функций: представлен мультитул Kunai K1

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| Новость | Инструменты и запчасти

Среди обширного ассортимента компактных EDC-мультитулов не так просто выделится. Стартап AXIOM решил сделать ставку на форму (вдохновлённую японский ножом кунай) и конструкцию из двух полови на магнитах. Довольно компактный гаджет Kunai K1 получил 17 инструментальных возможностей, среди которых клиновая монтировка, накидные (M3-М6) и ключи для спиц, а так же выдвижной нож, изготовленный из стали S35VN и закаленный до твердости 59-61 HRC.

Автор: AXIOM Источник: www.kickstarter.com

Размеры мульти инструмента 80х33х15 мм, масса 33,4 г. Материал: титан Grade 5. На корпусе есть проушина и два слота для светящийся тритиевой вставки 12х2 мм. Внутри есть отсек с магнитной крышкой для хранения компактных вещей, вроде сим-карт или рыболовных крючков.

Стоимость Kunai K1 (на краудфандинг площадке «Кикстартер») начинается от 59 долларов США. На выбор два вида отделки — пескоструйная обработка и чернение PVD.

Автор: AXIOM Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com

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