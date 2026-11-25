Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Ifuu представила японские пилы Banshu Miki, созданные мастерами из региона Бансю-Мики. Инструменты оснащены цельными лезвиями из высокоуглеродистой стали. Проект запущен на краудфандинговой платформе Kickstarter, сбор средств продлится до 31 декабря.

Ключевая особенность пил заключается в отсутствии разводки зубьев. По заявлению авторов проекта, это уменьшает ширину пропила и снижает повреждение волокон древесины, делая срез более чистым. Термическая обработка доводит твердость стали до 60 единиц по шкале HRC.

Проект предлагает две модели. Складная версия весит 140 г и имеет рукоять из бука. Вариант с фиксированной дубовой ручкой весит 85 г при общей длине 335 мм и комплектуется деревянным чехлом для лезвия. Обе модели используют сменные лезвия длиной 210 мм.

Отправка готовых инструментов бэккерам запланирована на август 2027 года. На платформе стоимость стандартной версии с фиксированной рукоятью составляет 21 565 иен (около 135 долларов США), а складной модели — 22 325 иен (около 140 долларов США).

Источник: Kickstarter