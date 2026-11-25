Компания Яндекс вывела на рынок персонального ИИ-помощника в формате нательного устройства. Новинка получила название «Яндекс Пин» и представляет собой компактный кулон, который берет на себя вопросы по управлению полученной информацией. Гаджет предназначен для широкого круга пользователей, в том числе и предпринимателей, менеджеров, кто тонет в потоке дел и не имеет личного секретаря.

Устройство крепится на предметы, одежду или носится на шее. Во время беседы «Пин» транслирует речь в приложение «Алиса AI», где она мгновенно расшифровывается в текстовые сообщения. По завершении диалога нейросеть формирует краткую выдержку с выделением ключевых элементов, фиксирует нерешенные вопросы и определяет задачи пользователя. В конце дня ассистент «Пин» готовит сводку событий и предлагает план работы на следующий день.

Особым моментом в работе выделен поиск нужной информации. Чтобы вспомнить детали встречи, не нужно пролистывать часы текста. Достаточно задать вопрос в приложении с ключевыми словами для поиска и ИИ найдет точный ответ в архиве.

Главная особенность гаджета — интеграция с агентом «Действуй!». Пользователю не нужно обязательно смартфон или планшет, достаточно нажать кнопку на корпусе «Пина» и голосом поставить задачу. Ассистент сам найдет необходимые детали в расшифровках предыдущих встреч и выделит ключевые моменты с составлением списка задач по правкам клиента до бронирования билетов.

Внутри компактного корпуса размещено несколько микрофонов, динамик и нейропроцессор, который отсекает фоновые шумы. Встроенная память рассчитана до 32 часов записей, а емкости аккумулятора хватит до 24 часов без отключения работы. При отсутствии сети подключения данные сохраняются локально. Запись активируется при включении пользователем, а активный микрофон подсвечивается индикатором. Файлы хранятся в шифрованном состоянии на серверном оборудовании компании и привязываются к аккаунту пользователя. Если «Пин» попытаются подключить к профилю другого пользователя, то все локальные данные будут автоматически стерты. Распознавание речи за счет собственной технологии Яндекса. Примерная стоимость устройства около 20 тысяч рублей, а старт продаж намечен на конец 2026 года. Гаджет будет доступен в серебристом, сером и золотом цветах.

В базовую опцию включено до 10 часов записи ежемесячно. Для расширения лимита предусмотрены подписки и белимитные тарифы.

Источник: https://alice.yandex.ru/wearables/pin