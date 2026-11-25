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Huawei анонсировала Mate X8 — складной смартфон, в котором уменьшать неровности гибкого дисплея помогает магнитная система. Презентация прошла в Китае 24 ноября, а первые покупатели получат основные версии устройства после начала продаж 4 декабря.

За ровную поверхность внутренней панели отвечает не только шарнир. Под экраном размещены многослойная подложка и стальная опора из трех секций, а небольшие неровности заполняются с применением микронной 3D-печати. Магнитные элементы дополняют эту конструкцию.

Механизм складывания использует синхронизированные рычаги. Huawei заявляет, что такое решение удвоило ударостойкость шарнира в лабораторном сравнении с конструкцией без синхронизации. Однако обещания полностью убрать складку компания не дает: неровности на сгибе по-прежнему названы допустимой особенностью устройства.

В раскрытом виде Mate X8 предлагает рабочую поверхность диагональю 8,2 дюйма с разрешением 2424 x 2340 пикселей. Для использования без раскрытия предусмотрена внешняя двухслойная OLED-панель на 6,54 дюйма. Оба дисплея меняют частоту обновления в пределах 1-120 Гц.

Независимо от комплектации покупатель получает Kirin 9050 Pro, HarmonyOS 7 и аккумулятор на 6200 мА·ч. Максимальная мощность зарядки составляет 66 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов. Сложенный аппарат имеет толщину 8,95 мм, раскрытый — 4,2 мм; выступ камер в эти значения не входит. Масса базового исполнения — около 237 г.

Разница между версиями затрагивает не только память. У обычного Mate X8 основной 50-мегапиксельный сенсор имеет формат 1/1,56 дюйма, у старшего исполнения — 1/1,28 дюйма. Обеим версиям достались переменная диафрагма f/1,4-f/4,0, сверхширокоугольная камера на 40 Мп и перископический модуль на 50 Мп с оптическим приближением 3,5x.

Предзаказы уже принимаются. За конфигурацию 12/256 ГБ в Китае просят 12 999 юаней — приблизительно 159 600 рублей. Удвоение объема накопителя повышает цену до 13 999 юаней, или примерно 171 900 рублей. Старшие варианты с 16 ГБ оперативной памяти начинаются с 15 999 юаней — около 196 400 рублей.

Источник: Teknoburada.Net