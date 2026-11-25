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Лимитированные часы Citizen Attesa Ever Since BY1000-69L добрались до американского рынка. Модель выделяется синим циферблатом с объемным рисунком гор и леса, титановым корпусом и необычным указателем фаз Луны.

Основное внимание в оформлении уделено циферблату насыщенного синего цвета. На его поверхности размещены несколько слоев узоров, изображающих горные вершины и лесные склоны. В компании описывают эту композицию как горный пейзаж под звездным небом. Дополняют оформление металлические метки, светящиеся в темноте стрелки и индикатор лунных фаз.

Корпус и браслет выполнены из фирменного материала Super Titanium. Специальное покрытие помогает защитить металл от появления царапин. Часы также получили сапфировое стекло с защитой от бликов и водонепроницаемость 10 АТМ.

Внутри установлен механизм Eco-Drive H874, который получает энергию от света и не требует регулярной замены батарейки. Он поддерживает автоматическую настройку времени по радиосигналам, вечный календарь и отображение времени в 24 часовых поясах. Еще одна особенность — система расчета фаз Луны. Она позволяет учитывать лунный цикл и переключать отображение для Северного или Южного полушария.

По данным производителя, без синхронизации с радиосигналом погрешность хода не превышает 15 секунд в месяц. При полном заряде запас энергии достигает 2,5 года, если часы переведены в энергосберегающий режим.

В США новинка появилась в официальном интернет-магазине бренда. Ее стоимость составляет 1195 долларов.

Источник: CitizenWatch