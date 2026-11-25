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Инсайдер Абхишек Ядав опубликовал фотографии смартфона, который он называет OnePlus Nord 7. Главная необычная деталь предполагаемой новинки — вертикальная RGB-полоса в блоке тыльных камер.

На одном из снимков световой элемент горит янтарным цветом, на другом остается выключенным. Для чего предназначена подсветка, источник не объясняет. Использование ее для уведомлений или отображения состояния зарядки пока остается предположением: ни набор эффектов, ни способы настройки не раскрыты.

На фотографиях показан аппарат с темной глянцевой задней панелью и рамкой зеленовато-бирюзового оттенка. Выступающий прямоугольный блок со скругленными углами объединяет два объектива, вспышку и световую полосу. Спереди видны плоский дисплей, узкие рамки и отверстие для фронтальной камеры по центру верхней части экрана.

Вместе со снимками Ядав перечислил четыре предполагаемые характеристики. По его сведениям, устройство получит процессор MediaTek Dimensity 8500, Super AMOLED-панель с частотой 144 Гц, аккумулятор емкостью 9000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 80 Вт. Размер и разрешение дисплея, конфигурации памяти и параметры камер в этой утечке не названы.

Если информация подтвердится, по двум параметрам питания аппарат повторит индийскую версию Nord 6. Как отмечают Gizmochina и Gadgets 360, у предшественника также установлены батарея на 9000 мА·ч и зарядка на 80 Вт. При этом его экран поддерживает 165 Гц, а вычислительная платформа построена на Snapdragon 8s Gen 4.

Поэтому утечка пока не позволяет назвать Nord 7 однозначным обновлением по всем направлениям. Заявленная частота дисплея ниже, но делать вывод о качестве экрана или быстродействии смартфона по короткому перечню характеристик преждевременно.

OnePlus сведения Ядава не подтвердила. Фотографии и спецификации распространили несколько профильных изданий, однако все они ссылаются на одного инсайдера, а не на независимые источники. Дата презентации, цена и перечень рынков остаются неизвестными.

Источник: Teknoburada.Net