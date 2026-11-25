Уже много лет смартфоны выглядят практически одинаково: плоский экран, узкая рамка, выступающий блок камер на задней панели. В следующем году ситуация может измениться. Сразу несколько производителей, по данным издания Futurezone, работают над совершенно новым дизайном мобильных устройств, и Xiaomi, судя по всему, стремится стать первопроходцем.

Ряд утечек из китайской технологической индустрии указывает на то, что Xiaomi разрабатывает дисплеи, изогнутые со всех четырех сторон. Благодаря этому создается впечатление, что у смартфона вовсе нет рамок, а его лицевая панель практически полностью состоит из экрана. Официального подтверждения от Xiaomi пока не поступало.

Подобную концепцию Xiaomi представляла еще в 2021 году Автор: Futurezone Источник: futurezone.at

Последнюю информацию предоставил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Сообщается, что Xiaomi разрабатывает так называемый «четырехсторонне изогнутый» (Quad-Curved) дисплей. Речь идет об особом визуальном эффекте: экран загибается за все края корпуса, из-за чего рамка становится невидимой при взгляде спереди.

Согласно другим утечкам, помимо Xiaomi, над подобными дисплеями работают также Samsung и Oppo. Вероятно, неслучайно именно сейчас несколько производителей смартфонов вновь обращаются к концепции безрамочных экранов типа «водопад» (Waterfall-дисплеи).

Xiaomi может возродить идеи, заложенные в модели Mi Mix Alpha 2019 года Автор: Futurezone Источник: futurezone.at

В следующем году iPhone отметит свое 20-летие. Ожидается, что к этой круглой дате Apple представит особый «iPhone 20». Слухи об этом устройстве, один другого эффектнее, появляются уже довольно давно. Согласно им, iPhone 20 может быть полностью выполнен из стекла, а его дисплей — охватывать все грани корпуса. Кроме того, часто пишут о том, что в юбилейной модели могут отсутствовать какие-либо разъемы.

Разрабатывая подобные концепты, Xiaomi ориентируется именно на Apple. В 2025 году китайский производитель даже пропустил один порядковый номер — модель Xiaomi 16, — чтобы с выходом Xiaomi 17 оказаться на одном уровне с iPhone 17.

Идея создания подобных «водопадных» (waterfall) дисплеев не нова. Экраны, заходящие на боковые грани, одно время были популярны у многих производителей и даже наделялись особыми функциями — вспомнить хотя бы серию Edge от Samsung.

Более 7 лет назад компания Xiaomi представила Mi Mix Alpha: дисплей этого устройства практически полностью опоясывал корпус. Этот концептуальный смартфон стоил тогда 2800 долларов и изначально не предназначался для массового производства.

Весной 2021 года появился еще один концепт — смартфон с дисплеем, охватывающим все четыре стороны, без единого разъема или кнопки. Это устройство также никогда не поступило в продажу. На появившихся позже фотографиях прототипа обнаружился недостаток: в углах, где стыкуется изогнутое стекло, на светлом фоне были заметны черные пятна и неровности. Удалось ли компании Xiaomi к настоящему времени устранить эти проблемы — неясно.

Источник: Futurezone