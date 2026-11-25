Xiaomi планирует совершить прорыв на рынке с совершенно новым дизайном смартфонов
Уже много лет смартфоны выглядят практически одинаково: плоский экран, узкая рамка, выступающий блок камер на задней панели. В следующем году ситуация может измениться. Сразу несколько производителей, по данным издания Futurezone, работают над совершенно новым дизайном мобильных устройств, и Xiaomi, судя по всему, стремится стать первопроходцем.
Ряд утечек из китайской технологической индустрии указывает на то, что Xiaomi разрабатывает дисплеи, изогнутые со всех четырех сторон. Благодаря этому создается впечатление, что у смартфона вовсе нет рамок, а его лицевая панель практически полностью состоит из экрана. Официального подтверждения от Xiaomi пока не поступало.
Последнюю информацию предоставил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Сообщается, что Xiaomi разрабатывает так называемый «четырехсторонне изогнутый» (Quad-Curved) дисплей. Речь идет об особом визуальном эффекте: экран загибается за все края корпуса, из-за чего рамка становится невидимой при взгляде спереди.
Согласно другим утечкам, помимо Xiaomi, над подобными дисплеями работают также Samsung и Oppo. Вероятно, неслучайно именно сейчас несколько производителей смартфонов вновь обращаются к концепции безрамочных экранов типа «водопад» (Waterfall-дисплеи).
В следующем году iPhone отметит свое 20-летие. Ожидается, что к этой круглой дате Apple представит особый «iPhone 20». Слухи об этом устройстве, один другого эффектнее, появляются уже довольно давно. Согласно им, iPhone 20 может быть полностью выполнен из стекла, а его дисплей — охватывать все грани корпуса. Кроме того, часто пишут о том, что в юбилейной модели могут отсутствовать какие-либо разъемы.
Разрабатывая подобные концепты, Xiaomi ориентируется именно на Apple. В 2025 году китайский производитель даже пропустил один порядковый номер — модель Xiaomi 16, — чтобы с выходом Xiaomi 17 оказаться на одном уровне с iPhone 17.
Идея создания подобных «водопадных» (waterfall) дисплеев не нова. Экраны, заходящие на боковые грани, одно время были популярны у многих производителей и даже наделялись особыми функциями — вспомнить хотя бы серию Edge от Samsung.
Более 7 лет назад компания Xiaomi представила Mi Mix Alpha: дисплей этого устройства практически полностью опоясывал корпус. Этот концептуальный смартфон стоил тогда 2800 долларов и изначально не предназначался для массового производства.
Весной 2021 года появился еще один концепт — смартфон с дисплеем, охватывающим все четыре стороны, без единого разъема или кнопки. Это устройство также никогда не поступило в продажу. На появившихся позже фотографиях прототипа обнаружился недостаток: в углах, где стыкуется изогнутое стекло, на светлом фоне были заметны черные пятна и неровности. Удалось ли компании Xiaomi к настоящему времени устранить эти проблемы — неясно.
Источник: Futurezone
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