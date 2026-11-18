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Компания Xiaomi вывела на международный рынок умные часы Watch S5 в компактном корпусе диаметром 41 мм. Модель, дебютировавшая в Китае в сентябре, теперь стала доступна для покупки в Европе. Новинка получила экран с пиковой яркостью 3000 нит и корпус из нержавеющей стали.

Дисплей устройства имеет диагональ 1,32 дюйма и разрешение 466 на 466 пикселей с частотой обновления 60 Гц. За счет высокой пиковой яркости изображение должно оставаться читаемым под прямыми лучами солнца. Размеры корпуса составляют 41,4 на 9,9 мм, а масса без ремешка равна 36 граммам. Для более удобной посадки на запястье применена оригинальная конструкция крепления ушек.

Покупателям предложат три варианта исполнения. Базовая черная и голубая версии оснащены ремешками из фторкаучука. Топовый вариант Ceramic White может похвастаться керамическим безелем и кожаным ремешком. Внутри установлена обновленная система датчиков для отслеживания пульса, уровня кислорода в крови и стресса. Также добавлен сенсор температуры с погрешностью до 0,1 градуса, который используется для прогнозирования менструального цикла через приложение Clue.

Для спорта предусмотрено более 150 режимов, защита от воды 5ATM и встроенный GNSS с поддержкой пяти спутниковых систем. Часы умеют транслировать данные пульса на велокомпьютеры по Bluetooth. Работает устройство на операционной системе HyperOS 4, поддерживает звонки через встроенный динамик и микрофон, а также бесконтактную оплату через NFC. Емкость аккумулятора составляет 590 мА·ч. По заявлению производителя, при стандартном использовании часы проработают до восьми дней, а с постоянно включенным экраном — около пяти.

На европейском рынке стоимость Xiaomi Watch S5 41 мм начинается от 229,90 евро. В Великобритании новинку оценили в 169,99 фунта.

Источник: Gizmochina