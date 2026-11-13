Время больше не спрячешь за циферблатом: необычные часы показывают, как утекает день

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Обычные часы показывают, который час, но не дают наглядного представления о том, сколько дня осталось. Daylight Machines решила эту проблему необычным способом: представила Linear Clock, превращающие 24 часа в светящуюся полосу, которая постепенно заполняется от полуночи до полуночи.

Автор: Daylight Machines Источник: daylightmachines.com

Дисплей состоит из 48 сегментов, каждый соответствует 30 минутам. Прошедшие интервалы остаются подсвеченными, а текущий постепенно загорается. По нему можно оценить время с точностью до нескольких минут, одновременно видя, какая часть суток уже позади.

Часы умеют отображать рабочее расписание разными цветами, показывать продолжительность светового дня и выделять восход и закат. Есть напоминания с красными маркерами и обратный отсчёт, при котором светящаяся полоса постепенно гаснет. Однако звукового сигнала нет: уведомления работают только визуально.

Автор: Daylight Machines Источник: daylightmachines.com

Корпус напечатан на 3D-принтере из PLA-пластика. Размеры устройства составляют 31 x 5,1 x 4,1 см. Настройки меняются тремя кнопками на задней панели, без смартфона, приложения и Wi-Fi. Питание подаётся через USB-C от блока мощностью не менее 15 Вт. Цена составляет 159 евро без НДС, но текущая партия уже распродана.

Источник: daylightmachines

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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