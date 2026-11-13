Фонарь Sofirn пробивает темноту на 395 метров и выдаёт 6800 люмен

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| Новость | Фонари

Компания Sofirn выпустила тактический фонарь SK31, способный создавать световой поток до 6800 лм и освещать объекты на расстоянии до 395 м. Устройство рассчитано не только на повседневное использование, но и на поисковые операции, патрулирование и работу в аварийных ситуациях.

Автор: Sofirn Источник: www.sofirnlight.com

За питание отвечает съёмный литий-ионный аккумулятор формата 21700 ёмкостью 5000 мА·ч. По данным производителя, в экономичном режиме фонарь может проработать до 500 часов. Зарядка осуществляется через USB-C, причём разъём спрятан в корпусе.

Управление построено на трёх переключателях: механическом и дополнительном переключателях на торце, а также электронной кнопке сбоку. Предусмотрены тактический и уличный режимы, а стробоскоп можно включить одним нажатием даже при выключенном фонаре. Это позволяет быстро переключать режимы без поиска нужной настройки в меню.

Автор: Sofirn Источник: www.sofirnlight.com

Корпус SK31 получил металлический ударный ободок с выступами, который производитель позиционирует как дополнительный инструмент для экстренных ситуаций, включая разбивание стекла. Модель предлагается с аккумулятором 21700, а на официальном сайте её заявленная цена составляет $49,99 без учёта возможных скидок.

Источник: sofirnlight

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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