Google внедряет новую команду активации своих флагманских устройств с ИИ — «Hey Gemini»

Google уже довольно давно работает над тем, чтобы сделать Gemini основным решением для своих «умных» устройств. Сначала этот ИИ-помощник заменил Google Assistant на смартфонах. Пользователи Android восприняли это без особого энтузиазма и нашли способы вернуть прежнего голосового ассистента. Несмотря на сопротивление, Google продолжает реализовывать свои планы — что подтверждается выпуском нового продукта.

В сотрудничестве с компаниями Warby Parker, Gentle Monster и Samsung компания Google представила новые «умные» очки. Эти устройства призваны предоставлять пользователям «помощь в режиме реального времени в течение дня — именно тогда, когда она необходима». В данном случае помощь исходит от искусственного интеллекта, а именно — от Gemini. Например, пользователь может посмотреть на афишу мероприятия, активировать Gemini и попросить ИИ внести дату события в календарь.

Как сообщается в анонсе, активировать ИИ-помощника можно с помощью голосовой команды. При этом пользователям не обязательно ограничиваться привычными фразами «Hey Google» или «OK Google»: на «умных» очках ИИ от Google также реагирует на команду «Hey Gemini». Хотя старые фразы для активации продолжают работать, это нововведение знаменует собой шаг Google к окончательному переходу на новый формат.

В данном случае Google действует по той же схеме, что и при внедрении Gemini в качестве замены Google Assistant. Сначала использование этого ИИ на смартфонах Android было опциональным, а затем всех пользователей перевели на него в принудительном порядке. Вероятно, аналогичный сценарий ожидает и команды «OK Google» и «Hey Gemini» — как только пользователи привыкнут к новой фразе для активации.

Что касается более старых устройств, то до появления на них новой команды активации, скорее всего, пройдет еще немало времени. Возможно, поначалу Google предложит «Hey Gemini» только для новых продуктов, а затем, после выхода обновления, эта функция станет доступна и на других устройствах. Также не исключено, что некоторые устаревшие модели вовсе не будут переведены на новую команду активации, поскольку их поддержка со стороны Google в любом случае вскоре прекратится.

Источник: Google