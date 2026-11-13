Гигантский A330neo теперь перевозит больше пассажиров, чем некоторые A380 — однако самолет не стал больше

Airbus A380 по-прежнему считается эталоном гигантского авиалайнера. Две полноценные пассажирские палубы, четыре двигателя и размах крыла почти 80 метров — в гражданской авиации больше просто не бывает. И все же, как ни странно, самолет меньшего размера теперь может взять на борт больше людей, чем некоторые конфигурации A380.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) увеличило максимально допустимое количество пассажиров для Airbus A330-900 с 465 до 480 человек. Таким образом, этот двухдвигательный лайнер теперь вмещает больше пассажиров, чем A380 авиакомпании British Airways.

Конструкция самого самолета при этом не претерпела никаких изменений: фюзеляж, крылья, размеры салона, его ширина и длина остались прежними — они не увеличились. A330-900, также известный как A330neo, оснащен четырьмя аварийными выходами высшей категории A+. Ранее через каждый из таких выходов разрешалась эвакуация 110 пассажиров.

Европейское агентство EASA пересмотрело этот норматив. Теперь в случае чрезвычайной ситуации через один аварийный выход категории A+ может эвакуироваться до 120 пассажиров. Аварийные трапы, которые при вынужденной посадке на воду служат спасательными плотами, также прошли сертификацию для размещения 120 человек.

Однако это не означает, что все эксплуатируемые в настоящее время самолеты A330neo могут перевозить до 480 пассажиров. Для этого необходимо наличие четырех пар аварийных выходов типа A+ вместе с соответствующими новыми спасательными плотами. Кроме того, конкретная компоновка салона должна быть сертифицирована для размещения 480 человек.

Ответ на вопрос, почему A380 авиакомпании British Airways может взять на борт меньше пассажиров, чем A330neo, прост: дело в конфигурации кресел. Цифра в 480 пассажиров для A330neo относится к максимально возможной вместимости — то есть к варианту, в котором салон полностью состоит из мест эконом-класса.

Авиакомпания British Airways скомпоновала салон своих самолетов A380 довольно просторно, предусмотрев четыре класса обслуживания — включая первый и бизнес-классы, где каждому пассажиру отведено много места. В такой конфигурации A380 британского перевозчика вмещает 469 пассажиров. Это всего на 11 мест меньше, чем в A330neo с максимально плотной компоновкой салона.

В сравнении с другими авиакомпаниями A330neo также оказывается на удивление близок по вместимости. Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa — классический «джамбо-джет» — рассчитан на 364 пассажира, что на 116 мест меньше, чем у A330neo. A380 в парке Lufthansa вмещает 509 пассажиров — всего на 29 больше. У авиакомпании Emirates есть вариант компоновки с четырьмя классами обслуживания на 484 места — это лишь на 4 больше.

Тот факт, что A380 выступает в совершенно иной «весовой категории», подтверждает и опыт Emirates: эта авиакомпания эксплуатирует гигантский лайнер также в двухклассной конфигурации, рассчитанной на 615 пассажиров. Более того, сертификация A380 допускает размещение до 853 пассажиров.

Во время испытаний по эвакуации, проведенных в 2006 году, 853 «пассажира» (участника теста) и 20 членов экипажа покинули A380 за 78 секунд — причем было задействовано лишь половина из 16 имеющихся выходов. Согласно нормам, на это отводится 90 секунд. Впрочем, на сегодняшний день не существует авиакомпании, которая эксплуатировала бы A380 с настолько плотной компоновкой салона.

Воспользуется ли какая-либо авиакомпания новым максимально допустимым пределом вместимости для A330neo — пока вопрос открытый. На данный момент рекорд принадлежит Cebu Pacific. Этот филиппинский бюджетный перевозчик оснастил свои A330neo 459 креслами в салоне, полностью состоящем из эконом-класса (по 9 кресел в ряду).

К слову, для A330neo этот показатель — не новинка. Еще в 2019 году EASA увеличило максимальную вместимость значительно более крупного Airbus A350-1000 до 480 пассажиров — это стало возможным благодаря усовершенствованию системы эвакуации.

A350-1000 — крупнейший пассажирский самолет, который в настоящее время производит Airbus (после того как в 2021 году было прекращено производство гиганта A380). Вторыми по величине лайнерами в текущей линейке европейского производителя являются модели семейства A330.

Источник: EASA