Производитель носимых устройств Whoop представил социальную сеть с максимальной защитой от ботов

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Производитель носимых устройств Whoop представил Humans — социальную сеть нового типа. Она призвана отличаться от привычных соцсетей, которые всё больше заполняются искусственным интеллектом, ботами и искусственно созданным контентом.

Компания Whoop совсем недавно представила новейшую версию своего фитнес-браслета Автор: Whoop Источник: www.whoop.com

Основатель и генеральный директор компании Уилл Ахмед описывает Humans как сеть, где за каждой учетной записью стоит реальный человек с подтвержденным пульсом. Поскольку физиологические данные поступают непосредственно с носимого устройства, их невозможно просто сфабриковать. По заявлению компании, в центре внимания — обсуждение прогресса в тренировках и взаимная поддержка: например, можно увидеть, что у друга низкий показатель восстановления, и поддержать его.

Доступ к сети осуществляется прямо из приложения Whoop — через новую кнопку в нижней части экрана. Пользователи сами решают, какой информацией делиться.

Можно выбрать, какие именно данные — например, уровень восстановления, физическая нагрузка, качество сна, вариабельность сердечного ритма (ВСР) или пульс в состоянии покоя, — а также какие виды тренировок и спортивные достижения будут видны другим. Функция «Moments» позволяет публиковать фотографии с тренировок или снимки, фиксирующие важные вехи. При этом сохраняют свою работу и уже существующие в Whoop «команды» (Teams) — группы с рейтингами и списками лидеров, в которых, по данным компании, сейчас состоят 57% пользователей.

Активности, классифицированные как конфиденциальные, по умолчанию скрыты; кроме того, любую отдельную публикацию можно сделать приватной. Медданные — например, результаты лабораторных анализов или показатели артериального давления — по умолчанию не отображаются.

Источник: businesswire