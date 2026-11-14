HPE представила суперкомпьютерное хранилище E2000 из-за роста цен на SSD

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| Новость | Хранение данных

Компания HPE анонсировала гибридную систему хранения Cray E2000. Новые конфигурации призваны снизить затраты на инфраструктуру в условиях, когда, по заявлению компании, стоимость NAND-памяти и SSD выросла в семь раз за последние 12 месяцев.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Архитектура E2000 базируется на файловой системе Lustre и объединяет SSD-накопители с жесткими дисками SAS-4 емкостью 32 терабайта (в прошлых поколениях использовались накопители на 24 ТБ). Стойки поддерживают установку 74 или 100 дисков. По заявлению HPE, гибридная схема позволяет снизить расходы на 82% по сравнению с сопоставимыми all-flash системами при расчете на кластер из 1 024 графических процессоров NVIDIA.

При этом плотность размещения данных выросла на 32%, обеспечивая производительность до 116 ГБ/с на чтение и до 92 ГБ/с на запись с одной стойки. Поставки новых гибридных конфигураций E2000 запланированы на начало 2027 года. Сможет ли возвращение к массивным гибридным хранилищам HDD+SSD стать общерыночным трендом на фоне продолжающегося роста стоимости флеш-памяти в корпоративном секторе, покажет время.

Источник: Blocks & Files

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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