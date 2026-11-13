GTA 6 ограничат на уровне 30 FPS даже на PlayStation 5 Pro и Xbox Series X | S: инсайдер объяснил причину

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Выход Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября. Игра появится на PlayStation 5, 5 Pro и Xbox Series X | S, однако на всех этих консолях частота кадров, по предварительным данным, будет ограничена 30 FPS. Известный инсайдер RedGamingTech объяснил, почему добиться более высокой производительности может оказаться сложно даже на самой мощной приставке Sony.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Ранее многие игроки предполагали, что причиной ограничения стала трассировка лучей, которая создает дополнительную нагрузку на графическую подсистему. Однако инсайдер считает, что дело прежде всего в процессорах консолей. По его словам, GTA 6 получит огромный открытый мир с большим количеством персонажей и сложных игровых взаимодействий. Обработка всего этого требует значительных вычислительных ресурсов.

Именно здесь могут проявиться ограничения PlayStation 5 и Xbox Series X | S. Все три консоли, включая PS5 Pro, используют восьмиядерные процессоры AMD Zen 2. Эта архитектура уже не относится к современным, а GTA 6 предстоит одновременно обрабатывать поведение персонажей, физику, искусственный интеллект и другие игровые процессы. Поэтому увеличение графической мощности само по себе не гарантирует более высокой частоты кадров.

По версии того же инсайдера, именно возможности процессоров могут стать главной причиной, по которой Rockstar решила ограничить производительность игры на консолях до 30 FPS. При этом сроки выхода компьютерной версии пока не объявлены. Предполагается, что она позволит рассчитывать на более высокую частоту кадров, если оборудование ПК будет достаточно мощным.

Также появились сообщения, что Rockstar обеспокоена возможностью неофициального переноса GTA 6 на компьютеры с помощью инструментов ИИ. Подобные технологии уже применяются в эмуляции консолей и создании неофициальных ПК-версий игр. Однако пока неизвестно, повлияют ли эти опасения на сроки выхода официальной версии GTA 6 для ПК.

Источник: Notebookcheck

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