One UI 9.0 выходит за пределы флагманов — Samsung готовит обновление для Galaxy A15 и A54

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung продолжает расширять распространение One UI 9.0 на смартфоны и планшеты Galaxy. Среди новых участников обновления оказались складные Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, выпущенные в 2023 году. Это означает, что новая версия оболочки на базе Android 17 добирается уже до устройств нескольких поколений.

Автор: Shiwa ID Источник: unsplash.com

В опубликованном Gizchina перечне также указаны серии Galaxy S23, S24, S25 и S26, а среди более доступных моделей — Galaxy A15, A25, A34, A35, A54 и другие аппараты. Обновление затрагивает и планшеты Galaxy Tab S, а также защищённые устройства XCover. Samsung расширяет охват постепенно, поэтому присутствие модели в списке ещё не означает, что прошивка уже доступна всем владельцам.

По официальному графику Samsung для Гонконга, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 получили обновление ещё 22 октября. В ноябрьскую очередь компания включила Galaxy A54, A34, A25, A16 и A15, а также 15 моделей планшетов, включая Galaxy Tab S9 и Tab S10. Отдельно в графике указан Galaxy M34. Это более показательный признак расширения поддержки: новая система выходит за пределы дорогих устройств и охватывает аппараты среднего класса.

One UI 9.0 основана на Android 17. Среди изменений — функция My FanCam, которая автоматически удерживает выбранного человека в центре кадра при обработке видео, расширенные возможности Now, контекстные подсказки Now Nudge и уведомления о потенциальных угрозах конфиденциальности. Некоторые инструменты Galaxy AI требуют более современного оборудования, поэтому полный набор возможностей получат не все смартфоны. Сроки установки также различаются в зависимости от страны, оператора и конкретной модификации устройства.

Источник: gizchina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 227 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12161 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Хищную улитку завезли на Гавайи для борьбы с гигантской африканской — вредитель остался, а местные улитки начали исчезать

В 1955 году на Гавайях решили бороться с одним чужеродным видом при помощи другого. Гигантская африканская улитка Lissachatina fulica уже почти два десятилетия размножалась в садах и на плантациях,...

Что такое тяжёлая вода и что произойдёт, если человек её выпьет

На вид тяжёлая вода ничем не отличается от обычной. Она прозрачная, без характерного запаха, но литр такой жидкости весит примерно на 100 граммов больше. Замерзает она не при нуле, а при +3,8 °C....

Пятница 13-е: почему обычная дата превратилась в мировой символ неудач

Сегодня пятница, 13 ноября. Для большинства это просто конец рабочей недели, но есть люди, которые в такую дату предпочитают не начинать важных дел, не отправляться в путешествия и даже не...

JVC 9501: Как японский радиогигант 1976 года создавал магнитолы для работы за «железным занавесом»

В августе 1976 года японская фирма Victor Company of Japan наладила сборку переносной магнитолы JVC 9501 массой 4,6 кг и габаритами 24,6 см в высоту на 37,4 см в ширину. Базовая модель...

Обзор беговой дорожки Genau Nordic 75: как три минуты ходьбы оказались тяжелее двадцатиминутной тренировки

Бегать по утрам нравится далеко не всем, особенно когда за окном дождь или холодно. С домашней беговой дорожкой все проще: заниматься можно в любое удобное время. Genau Nordic 75 позволяет...

Обзор Rapoo VT0 Max – флагманская начинка в ультралегком исполнении

Минимальная масса при бескомпромиссной аппаратной мощи — именно так сейчас выглядит золотой стандарт для манипуляторов, ориентированных на киберспорт. Наш сегодняшний гость, Rapoo VT0...