One UI 9.0 выходит за пределы флагманов — Samsung готовит обновление для Galaxy A15 и A54

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Samsung продолжает расширять распространение One UI 9.0 на смартфоны и планшеты Galaxy. Среди новых участников обновления оказались складные Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, выпущенные в 2023 году. Это означает, что новая версия оболочки на базе Android 17 добирается уже до устройств нескольких поколений.

В опубликованном Gizchina перечне также указаны серии Galaxy S23, S24, S25 и S26, а среди более доступных моделей — Galaxy A15, A25, A34, A35, A54 и другие аппараты. Обновление затрагивает и планшеты Galaxy Tab S, а также защищённые устройства XCover. Samsung расширяет охват постепенно, поэтому присутствие модели в списке ещё не означает, что прошивка уже доступна всем владельцам.

По официальному графику Samsung для Гонконга, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 получили обновление ещё 22 октября. В ноябрьскую очередь компания включила Galaxy A54, A34, A25, A16 и A15, а также 15 моделей планшетов, включая Galaxy Tab S9 и Tab S10. Отдельно в графике указан Galaxy M34. Это более показательный признак расширения поддержки: новая система выходит за пределы дорогих устройств и охватывает аппараты среднего класса.

One UI 9.0 основана на Android 17. Среди изменений — функция My FanCam, которая автоматически удерживает выбранного человека в центре кадра при обработке видео, расширенные возможности Now, контекстные подсказки Now Nudge и уведомления о потенциальных угрозах конфиденциальности. Некоторые инструменты Galaxy AI требуют более современного оборудования, поэтому полный набор возможностей получат не все смартфоны. Сроки установки также различаются в зависимости от страны, оператора и конкретной модификации устройства.

Источник: gizchina