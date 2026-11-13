Самолеты НАСА поймали в стратосфере пыль из древнего водяного резервуара за орбитой Нептуна

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Анализ 12 микроскопических частиц межпланетной пыли, собранных в стратосфере Земли, подтвердил наличие изолированного резервуара древней воды на окраине Солнечной системы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что ледяные тела в поясе Койпера за орбитой Нептуна содержат воду с высокой долей тяжелых изотопов кислорода, отличающуюся от воды на Земле и во внутренней части Солнечной системы.

Автор: OpenAI Источник: chatgpt.com

Пояс Койпера удален от Солнца на 30 астрономических единиц. Доставка проб оттуда сложна, но вещество само достигает Земли: ежегодно в атмосферу оседает около 5200 тонн космической пыли. Авторы изучили зерна размером 10-30 микрометров, собранные высотными самолетами НАСА. Источник пылинок определили по микротрекам от солнечной радиации в кристаллах. Плотность следов в образцах оказалась в 100 раз выше, чем у пыли из пояса астероидов или комет семейства Юпитера, что доказывает их долгий дрейф из пояса Койпера. Также в зернах выявили четырехкратное превышение доли углерода относительно углеродистых метеоритов.

Частицы состоят в основном из гидратированных минералов: глинистых соединений (сапонита и серпентина), карбонатов и сульфидов. Они образуются при низких температурах в ходе реакций между безводными породами, углекислым газом и водой. Это доказывает, что в прошлом внутри родительских тел пояса Койпера находилась жидкая вода, появившаяся при разогреве недр от распада радиоактивных элементов или столкновений.

Внутреннее строение и минералы в образцах космической пыли, изменившихся под действием воды. Многочисленные микроследы (треки) в их структуре появились из-за длительного облучения потоками солнечных частиц.
Внутреннее строение и минералы в образцах космической пыли, изменившихся под действием воды. Многочисленные микроследы (треки) в их структуре появились из-за длительного облучения потоками солнечных частиц.
Автор: Lindsay P. Keller Источник: phys.org

В природе кислород имеет три стабильных изотопа: легкий кислород-16 и тяжелые кислород-17 и кислород-18. Реконструировав реакции образования минералов, ученые вычислили, что исходная вода была обогащена тяжелыми изотопами, а доля кислорода-18 к кислороду-16 превышала земной стандарт на 15 процентов. Это означает, что внешний резервуар не смешивался с веществом внутренней Солнечной системы. Согласно моделям, через несколько миллионов лет после рождения системы гравитация Сатурна и ледяных гигантов создала в газопылевом диске зону повышенного давления, заблокировавшую дрейф внешнего льда внутрь орбиты Сатурна.

Научная работа выполнена под руководством планетолога Линдси Келлера из Космического центра имени Джонсона НАСА и ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Источник: science.org

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