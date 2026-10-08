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Исследователи Университета Кюсю разработали кресло, которое позволяет погружаться в виртуальную реальность без шлема или очков. Система выводит стереоскопическое изображение в воздухе перед пользователем и меняет сцену при повороте кресла.

Вместо дисплея, расположенного прямо перед глазами, разработка использует aerial imaging optics — оптическую систему, создающую эффект парящего изображения. Массив микрозеркал направляет разные изображения в левый и правый глаз, благодаря чему формируется объёмная сцена.

Оптический модуль установлен в спинке кресла. Пользователь получает широкий обзор, напоминающий небольшой кинозал, но сама установка занимает примерно пространство обычного кресла. Встроенный гироскоп фиксирует вращение и синхронно поворачивает виртуальный мир.

Автор: Сего Фукусима / Университет Кюсю Источник: www.kyushu-u.ac.jp

Главное преимущество концепции — отсутствие тяжёлой гарнитуры на голове. Это может сделать длительные VR-сеансы комфортнее и снизить нагрузку на шею. Исследователи также допускают, что свободное размещение оптики и приводов поможет уменьшить симптомы укачивания в виртуальной реальности.

У технологии есть ограничения. Микрозеркальная пластина поглощает часть света, поэтому системе нужен яркий источник изображения. Размер оптического модуля ограничивает поле зрения, а в опубликованной работе не приведены точные значения угла обзора и результаты пользовательского тестирования погружения.

Пока прототип отслеживает только вращение кресла. Исследователи не заявляют о полноценном обзоре на 360 градусов и не показывают, как система поведёт себя при перемещении пользователя в виртуальной сцене.

В дальнейшем учёные хотят расширить поле зрения с помощью плоских зеркал над, под и по бокам микрозеркальной панели. Среди возможных применений называются удалённое управление техникой, музейные экспозиции, образование, медицина и управление роботами при чрезвычайных ситуациях.

Разработка представлена в рамках SIGGRAPH Emerging Technologies 2026 в работе Mountless Aerial HMDs: Designing Non-Wearable HMD Experiences Based on Aerial Imaging Optics.

Источник: New Atlas