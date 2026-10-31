В TechRadar оценили обновленный трекинг тренировок в часах Apple Watch

Журналист технологического издания TechRadar Майкл Соу провел тестирование обновленной функции отслеживания тренировок на беговой дорожке в операционной системе watchOS 27. Автор проверил точность измерений новых моделей умных часов от Apple, включая Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, сравнив их показатели с данными бегового датчика Coros Pod 2 и самой беговой дорожки.

В компании Apple заявляли, что улучшенные алгоритмы отслеживания движений позволяют точнее измерять пройденную дистанцию во время ходьбы и бега в помещении прямо с запястья. В ходе испытаний, охватывавших различные типы тренировок от коротких забегов до интервальных сессий, тестер зафиксировал небольшую погрешность в измерениях дистанции, которая на длинных дистанциях составляла около двухсот метров по сравнению с контрольными приборами.

По итогам тестирования автор отметил, что хотя алгоритмы watchOS 27 демонстрируют высокие результаты при определении общего расстояния во время равномерного бега или ходьбы, устройство все еще может испытывать трудности с фиксацией мгновенного темпа во время быстрых интервальных тренировок. Для достижения наиболее точных результатов обозреватель рекомендует проводить предварительную калибровку часов на открытом воздухе с использованием встроенного GPS-модуля.

Источник: techradar