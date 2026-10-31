В TechRadar оценили обновленный трекинг тренировок в часах Apple Watch

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Журналист технологического издания TechRadar Майкл Соу провел тестирование обновленной функции отслеживания тренировок на беговой дорожке в операционной системе watchOS 27. Автор проверил точность измерений новых моделей умных часов от Apple, включая Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, сравнив их показатели с данными бегового датчика Coros Pod 2 и самой беговой дорожки.

В компании Apple заявляли, что улучшенные алгоритмы отслеживания движений позволяют точнее измерять пройденную дистанцию во время ходьбы и бега в помещении прямо с запястья. В ходе испытаний, охватывавших различные типы тренировок от коротких забегов до интервальных сессий, тестер зафиксировал небольшую погрешность в измерениях дистанции, которая на длинных дистанциях составляла около двухсот метров по сравнению с контрольными приборами.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

По итогам тестирования автор отметил, что хотя алгоритмы watchOS 27 демонстрируют высокие результаты при определении общего расстояния во время равномерного бега или ходьбы, устройство все еще может испытывать трудности с фиксацией мгновенного темпа во время быстрых интервальных тренировок. Для достижения наиболее точных результатов обозреватель рекомендует проводить предварительную калибровку часов на открытом воздухе с использованием встроенного GPS-модуля.

Источник: techradar

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Автор dima0782 Рейтинг +613.70
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