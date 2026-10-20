Умные весы Xiaomi Mijia Scale S400 Pro вышли на европейский рынок

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Умные весы Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro начали продаваться на европейском рынке. Устройство получило стеклянную панель с проводящим покрытием ITO вместо стандартных металлических электродов, что позволяет производить измерения при контакте с любой частью поверхности.

Модель использует двухчастотный метод биоимпедансного анализа (50 и 250 кГц) и отображает 25 метрических показателей, включая процент жира, мышечную массу и пульс. Результаты выводятся на 3,5-дюймовый цветной дисплей. Для передачи данных используется протокол Bluetooth, а интеграция поддерживается через приложение Xiaomi Home.

Автор: mi.com Источник: www.mi.com

На локальных рынках цена устройства составила около 40 евро. Линейка также включает стандартную версию S400, которая отличается наличием классических электродов и монохромным экраном.

Источник: xiaomiplanet

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