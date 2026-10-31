Сразу несколько поколений смарт-часов Pixel Watch начали быстрее разряжаться: Google признала проблему и готовит исправление

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Google подтвердила неисправность, из-за которой владельцы нескольких поколений умных часов Pixel Watch столкнулись с заметным сокращением времени автономной работы.

Автор: Triyansh Gill Источник: unsplash.com

Первые сообщения о проблеме появились после жалоб владельцев часов на слишком быстрый расход заряда. Причем речь идет не об одной конкретной модели: неисправность затронула сразу четыре поколения устройств, включая Pixel Watch 2, 3, 4 и 5. В результате часы могут разряжаться значительно быстрее обычного, из-за чего их приходится чаще ставить на зарядку.

В компании подтвердили наличие проблемы в комментарии на Reddit. Представитель компании сообщил, что специалисты уже смогли выявить причину неполадки и приступили к работе над ее устранением. При этом производитель подчеркнул, что жалобы поступили лишь от небольшой части владельцев. Точное количество пользователей, столкнувшихся с неисправностью, компания не раскрывает.

Сроки выпуска исправления пока остаются неизвестными. Компания лишь пообещала заняться решением проблемы как можно скорее. Таким образом, владельцам затронутых моделей придется дождаться программного обновления, которое должно устранить повышенный расход энергии.

Ситуация затрагивает сразу несколько поколений часов, поэтому проблема может доставить неудобства не только тем, кто недавно приобрел Pixel Watch, но и владельцам более старых моделей. Пока компания не выпустила исправление, она не предлагает конкретных сроков восстановления нормальной автономности устройств.

Источник: AndroidPolice

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