Google открыла предзаказы на умные очки Intelligent Eyewear с нейросетью Gemini

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Google открыла предзаказы на умные очки Intelligent Eyewear с нейросетью Gemini. Устройство создано совместно с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster и работает на платформе Android XR, то есть операционной системе для устройств дополненной реальности. Дисплея, то есть экрана для вывода изображения, у очков нет. Управление происходит голосом и через сенсорную панель на оправе.

Вес очков зависит от оправы и составляет от 40 до 44 граммов. Сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей записывает видео в разрешении 3K при 30 кадрах в секунду или в Full HD (1080p). Есть стабилизация изображения, которая уменьшает дрожание кадра, и четыре микрофона для пространственной записи звука. Звук воспроизводят два открытых динамика, которые не вставляются в ухо.

Автор: 9to5google Источник: 9to5google.com

Искусственный интеллект (ИИ) распознаёт объекты и окружающую обстановку, переводит надписи и общается с пользователем без смартфона. Очки поддерживают пошаговую навигацию Google Maps и перевод речи в реальном времени более чем на 70 языков. С их помощью можно отвечать на сообщения, принимать звонки, проверять расписание и получать информацию о поездках на Uber.

При съёмке включается белый световой индикатор. Если его прикрыть, запись автоматически прекращается. Изображения, полученные через камеру при обращении к Gemini, не сохраняются в истории ассистента и не используются для обучения ИИ-моделей или подбора рекламы. Перед обработкой система скрывает лица случайных прохожих.

Аккумулятор ёмкостью 245 мАч (миллиампер-час, единица измерения заряда батареи) обеспечивает до девяти часов работы. Футляр позволяет зарядить очки ещё семь раз. В основе аппаратной платформы лежит чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, предназначенный для устройств дополненной реальности. Устройство получило 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также заявлены Bluetooth 5.4 и защита от влаги по стандарту IPX4, которая выдерживает брызги воды.

Автор: 9to5google Источник: 9to5google.com

Для управления очками нужно приложение-компаньон. Оно совместимо с Pixel 7 и более новыми смартфонами, отдельными моделями Samsung Galaxy с One UI 9.0 и новее, а также с iPhone 13 Pro и новее.

Google предлагает две коллекции. Warby Parker Intelligent Eyewear включает три варианта оправы в 14 цветовых исполнениях, цена от $395, примерно 31 600 ₽. Gentle Monster выпустила шесть моделей в 16 вариантах оформления, цена от $449, примерно 35 900 ₽.

Предзаказы на умные очки Google Intelligent Eyewear уже открыты в США и Южной Корее. Розничные продажи в этих странах начнутся 10 декабря.

Источник: 4pda

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