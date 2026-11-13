HUNI Worldwide спрятала розовые шнурки под накладкой на Adidas Megaride S2

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| Новость | Одежда и аксессуары

Бренд HUNI Worldwide подготовил совместную с Adidas версию кроссовок Megaride S2 в расцветке Black/Pink. Верх выполнен из гладкой чёрной кожи, шнуровку закрывает накладка. У модели убрали значительную часть многослойной конструкции, а три полоски по бокам получили мягкую набивку.

Автор: HUNI Worldwide Источник: sneakerbardetroit.com

Розовые шнурки находятся под накладкой вместе с надписью Megaride S2, но цвет заметен и при закрытой накладке. Он есть на подкладке, носке, логотипе на пятке и подошве. В комплекте идёт ещё одна пара шнурков, чёрных.

В области пятки остался виден амортизирующий элемент Megaride серебристого металлического цвета, одна из самых узнаваемых деталей модели. Логотип HUNI Worldwide нанесён на пятку и стельку, логотипы Adidas на язычок и подошву.

Автор: HUNI Worldwide Источник: sneakerbardetroit.com
Автор: HUNI Worldwide Источник: sneakerbardetroit.com
Автор: HUNI Worldwide Источник: sneakerbardetroit.com

Выход пары ожидается в декабре, точная дата и цена пока не объявлены.

Источник: Sneaker Bar Detroit

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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