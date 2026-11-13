Мозговой имплант с искусственным интеллектом испытали на слепом пациенте

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Международная группа ученых интегрировала искусственный интеллект в экспериментальный мозговой имплант для восстановления зрения у незрячих людей.

Технология, описание которой опубликовано в научном журнале Neuron, повышает точность работы бионического глаза и снижает необходимую для стимуляции мозга силу электрического тока. Из-за постоянных колебаний нейронной активности мозга человека прямая стимуляция током долгое время не давала стабильного результата, так как одинаковые настройки приводили к появлению разных зрительных образов.

Решение предложили ученые из США, Швейцарии и Испании, представляющие Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, Цюрихский технологический институт и Университет Мигеля Эрнандеса. В 2024 году на территории больницы в испанском Эльче они организовали тестирование с участием 27-летнего незрячего мужчины, потерявшего зрение после черепно-мозговой травмы. В затылочную часть мозга пациента на шестимесячный срок вживили массив из 96 микроэлектродов, умеющий как передавать электрические импульсы, так и считывать биоэлектрическую активность нервных клеток.

Для управления устройством подключили нейросеть, которая фиксировала показатели мозга в состоянии покоя, силу подаваемого тока и реакцию нейронов на стимуляцию. Сам участник эксперимента при этом детально описывал параметры возникающих перед ним световых вспышек, включая их размер, оттенок и интенсивность свечения. Сопоставив объективные показания датчиков и субъективные ощущения человека, искусственный интеллект выявил алгоритмы преобразования мозговых сигналов в конкретную картинку.

Это позволило ученым прицельно вызывать нужные зрительные образы при сниженной силе электрического тока. Проект реализован на средства гранта в 2 миллиона долларов (примерно 196 миллионов рублей), который в 2022 году предоставили Национальные институты здравоохранения США научному руководителю работы Майклу Бейелеру.

Успех испытаний подтвердил, что для надежного восстановления зрения любой перспективный мозговой имплант или бионический глаз должен работать под контролем самообучающегося искусственного интеллекта, более точно учитывающего все особенности пациента.

Источник: ScienceDaily