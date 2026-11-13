5 расцветок для всей серии Samsung Galaxy S27, включая эксклюзивные варианты: раскрыта возможная цветовая гамма смартфонов
Samsung, предположительно, расширит выбор цветов для следующего поколения флагманских смартфонов. В интернете появились изображения обоев, которые, как ожидается, будут использоваться в серии Galaxy S27. По ним можно составить представление о возможных расцветках будущих устройств.
Изображения опубликовало издание SammyGuru. Всего на них представлены пять оттенков: темно-синий, белый, светло-голубой, розовый и бордовый. Компания уже не первый год подбирает стартовые обои под цвета корпусов своих смартфонов, поэтому подобные публикации могут указывать на готовящиеся варианты оформления.
Предполагается, что темно-синий и бордовый цвета предназначены для S27 Pro и S27 Ultra. Базовый S27 и S27 Plus, согласно утечке, получат белую, розовую и светло-голубую версии. Впрочем, пока неизвестно, будут ли все перечисленные оттенки доступны для каждой модели.
В новой подборке также отсутствуют черный и фиолетовый цвета, которые ранее упоминались применительно к S27 Ultra. По предварительным данным, фиолетовый вариант может стать эксклюзивом фирменного магазина бренда, тогда как черный будет доступен в обычной рознице.
Таким образом, опубликованные изображения пока не дают полного представления о цветовой гамме будущих смартфонов. Не исключено, что компания подготовила дополнительные варианты, которые пока не попали в сеть.
Презентация семейства Galaxy S27 ожидается в январе или феврале следующего года.
Источник: Notebookcheck
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