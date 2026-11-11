Galaxy Watch 8 получила стабильную One UI 9 Watch на базе Wear OS 7

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Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 Watch для смарт-часов Galaxy Watch 8. Обновление объемом около 2 ГБ уже доступно по воздуху в Южной Корее под номером сборки L320XXU2BZJ7 и включает патч безопасности от 5 октября 2026 года.

Прошивка построена на Wear OS 7 и приносит обновленный интерфейс, переработанную панель Samsung Health, более плавную навигацию и оптимизацию энергопотребления в фоне. Среди изменений также значатся улучшенный контроль сна, оценка кардионагрузки и новые функции мониторинга здоровья сердца.

Обновление меняет и настройку внешнего вида: пользователям предложили упрощенный выбор циферблатов. Отдельно Samsung расширила набор функций безопасности, хотя полный список изменений в заметке о выпуске не раскрыт.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Путь к стабильной версии занял несколько месяцев. Google представила Wear OS 7 в мае 2026 года, а для часов Pixel дистрибуция началась в июне. Samsung приступила к бета-тестированию One UI 9 Watch для Galaxy Watch 8 в конце августа: первая сборка вышла 26 августа, затем последовали обновления 3 и 21 сентября и 6 октября.

Если в Южной Корее не выявят серьезных проблем, Samsung, как и в случае с предыдущими прошивками, постепенно расширит географию. Следующими обновление, по всей видимости, получат другие регионы, а затем и более старые модели часов Galaxy. Точных сроков для России и других рынков производитель не называл.

Проверить наличие апдейта можно в приложении Galaxy Wearable: раздел «Обновление ПО часов» → «Загрузить и установить». Samsung рекомендует держать часы подключенными к смартфону и следить за уведомлениями о доступности прошивки.

Для установки потребуется совместимый телефон на Android 11 или новее с минимум 1,5 ГБ оперативной памяти. Galaxy Watch 8 работает в паре со смартфонами на Android 12 и выше, а сама модель вышла в 2025 году с процессором на 3-нм техпроцессе и предустановленной One UI 8 Watch.

Источник: Teknoburada.Net

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