Ретро дизайн и современная начинка: представлен фонарь The Davy Torch

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| Новость | Фонари

Шотландский стартап Silver Fox Tools представил на платформе «Кикстартер» свой вариант EDC-фонарика с ретро дизайном. Модель Davy Torch вдохновлена формой шахтерской лампы 19-го века, а внутри современная начинка в виде светодиода Nichia 519A R9080 (текстурированный отражатель) с температурой 4000 К и световым потоком до 241 люмен. Питание от встроенного аккумулятора 350 мАч (до 60 минут работы) с USB-зарядкой, а корпус изготавливается из полированной латуни или титанового сплава (Grade 5).

Автор: Silver Fox Tools Источник: www.kickstarter.com

Габариты корпуса 114х22 мм, защита от влаги по стандарту IPX6. Имеется проушина для темляка. Масса 75 или 120 г в зависимости от материала (титан/латунь).

Управление хвостовой кнопкой, доступно три режима работы (17/97/241 люмен).

Стоимость фонаря (для спонсоров проекта на kickstarter.com) составляет примерно 70 долларов США. Отправка по всему миру намечена на декабрь этого года.

Автор: Silver Fox Tools Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com

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