Nitecore выпустила карманный фонарь с дальностью освещения 208 метров и ультрафиолетом

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Компактный фонарь Nitecore EDC15 способен освещать объекты на расстоянии до 208 метров, несмотря на массу всего 85 граммов. Помимо обычного белого света мощностью 1200 люмен, устройство получило отдельный ультрафиолетовый излучатель мощностью до 1350 мВт. Новинка пополнила линейку карманных фонарей EDC, рассчитанных на повседневное ношение.

Белый свет обеспечивает светодиод NiteLab UHi 25 с четырьмя режимами яркости. На максимальной мощности фонарь работает до 1 часа 15 минут, при 400 люменах — до 1,5 часа, а при 50 люменах — до 11 часов. Самый экономичный режим выдаёт всего 1 люмен, но позволяет увеличить время работы до 200 часов. Дальность освещения достигает 208 метров, а максимальная сила света составляет 10 886 кандел.

Отдельный ультрафиолетовый модуль работает на длине волны 365-375 нм и предлагает три уровня мощности: 220, 650 и 1350 мВт. Его можно использовать для поиска утечек жидкостей, проверки документов и защитных меток, а также контроля чистоты поверхностей.

Корпус выполнен из нержавеющей стали с PVD-покрытием. При размерах 111 x 28 x 16 мм фонарь весит 85 граммов, выдерживает падение с высоты до двух метров и соответствует классу защиты IPX7. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1050 мА·ч заряжается через USB-C примерно за 90 минут.

Модель получила ползунковый переключатель для управления белым светом и отдельную кнопку переключения режимов. Производитель также предусмотрел защиту от перегрева, которая автоматически регулирует мощность при продолжительной работе на максимальной яркости. Nitecore уже разместила EDC15 в официальном каталоге, однако стоимость и сроки широких поставок пока не объявлены.

Источник: nitecore