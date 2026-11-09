Фонарь NITECORE на 1800 люменов получил встроенный нож, ультрафиолет и лазер

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Компания NITECORE представила UTL19 — компактный фонарь, в корпус которого встроили выдвижной нож. Устройство объединяет сразу пять функций: освещение, резку, ультрафиолетовое обнаружение, лазерную указку и аварийное разбивание стекла. Производитель рассчитывает, что такой формат позволит обходиться одним инструментом вместо нескольких отдельных устройств.

Основной светодиод обеспечивает яркость до 1800 люменов, а дальность освещения достигает 220 метров. Пользователь может переключаться между широким световым потоком, направленным лучом и комбинированным режимом. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1500 мА·ч обеспечивает до 270 часов работы, но этот показатель достигается при минимальной яркости всего в 1 люмен. При максимальной мощности в режиме широкого освещения фонарь работает около 1 часа 15 минут.

Помимо обычного освещения, UTL19 получил ультрафиолетовый источник с длиной волны 365-375 нм и мощностью до 1350 мВт. Он предназначен, например, для обнаружения утечек и проверки поверхностей. Зелёный лазер мощностью менее 5 мВт позволяет указывать на удалённые объекты. Для экстренных ситуаций предусмотрен металлический ударный элемент с керамическими наконечниками, предназначенный для разбивания автомобильного стекла.

Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. При размерах 129 x 39 x 27 мм фонарь весит 148 г. Предусмотрены защита от пыли и воды по стандарту IP67, зарядка через USB-C и съёмная клипса для ношения в кармане. UTL19 открывает новую серию Utility Tool & Light, в которой NITECORE объединяет осветительные приборы с дополнительными инструментами.

Источник: nitecore