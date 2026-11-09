Apple изменила подход к разработке iOS 28: инженерам дадут на две недели больше для создания новых функций, но сократят время на их внедрение

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Apple изменила подход к созданию будущих операционных систем. При разработке iOS 28, iPadOS 28 и macOS 28 компания решила перераспределить время, которое инженеры тратят на подготовку новых возможностей и их внедрение. Основной акцент теперь сделан на более тщательной проработке функций до начала интеграции в программное обеспечение.

Об изменениях рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман. По его сведениям, раньше компания отводила на разработку каждого этапа обновления восемь недель. Половину этого срока специалисты занимались созданием новых функций, а оставшееся время использовали для их добавления в операционные системы.

Теперь компания решила изменить привычную схему. На разработку и проработку новых возможностей выделили шесть недель вместо четырех. При этом общий срок этапа остался прежним, поэтому на внедрение готовых решений у инженеров будет только две недели.

По данным Гурмана, сотрудники компании положительно отнеслись к новому порядку работы. Дополнительное время позволит им не торопиться с реализацией первых идей, а лучше продумывать функции и доводить их до более готового состояния еще до интеграции в систему.

При этом сокращение срока внедрения вдвое может стать дополнительной нагрузкой для разработчиков. Им предстоит за более короткое время встроить новые возможности в программные платформы и проверить их совместную работу с остальными компонентами.

Изменения касаются сразу трех операционных систем, которые компания готовит к 2028 году. Насколько новая схема повлияет на качество обновлений и поможет ли она сократить количество ошибок после их выхода, пока неизвестно.

Источник: Phonearena