Фонарь NEXTORCH P09 совместил белый, красный, синий и ультрафиолетовый свет

На рынке представлен тактический фонарь NEXTORCH P09, в котором совмещены четыре источника света: белый, красный, синий и ультрафиолетовый. По заявлению производителя, основной белый светодиод выдаёт до 2000 лм и освещает на расстояние до 220 м, а остальные три светодиода расположены рядом с ним в головке с ободом когтеобразной формы, каждый в своём небольшом рефлекторе.

Красный светодиод даёт 120 лм, и, как поясняет компания, такой свет помогает сохранить ночное зрение. Синий на 70 лм предназначен для осмотра и поиска жидкостей, а ультрафиолетовый на 365 нм и 450 мВт для проверки документов и обнаружения флуоресценции. Стробоскоп включается в один шаг и поочерёдно показывает красный, синий и белый цвета. Его предлагают для предупредительной сигнализации при патрулировании и регулировании движения, а ещё называют средством для дезориентации.

Корпус выполнен из авиационного алюминия. Длина фонаря 156 мм, диаметр головки 35 мм, диаметр корпуса 28,5 мм, вес 171 г без аккумулятора. Защита соответствует стандарту IP67, фонарь выдерживает падение с высоты 2 м. В ободок головки встроены шарики из сверхтвёрдой керамики для разбивания стекла при аварийной эвакуации.

Питается устройство от одного аккумулятора 18650 на 3400 мА·ч, который заряжается через USB-C примерно за три часа. На максимальных 2000 лм фонарь работает до двух часов, на 350 лм до четырёх, а на минимальных 18 лм до 60 часов. Остаток заряда показывают четыре индикатора на корпусе.

Управляется фонарь двумя боковыми кнопками. Одна отвечает за белый свет, вторая запускает стробоскоп и переключает цветные режимы.

Для переноски предлагаются отдельные чехлы V55L и V10. За фонарь NEXTORCH хочет 79,99 доллара.

Источник: The Gadgeteer