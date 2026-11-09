Kettler Transhill Pro получил мотор на 120 Н·м и аккумулятор на 800 Вт·ч: электровелосипед готов к бездорожью

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Электровелосипед с крутящим моментом 120 Н·м и аккумулятором на 800 Вт·ч сможет преодолевать не только городские маршруты, но и сложные участки бездорожья. Компания Kettler представила модель Transhill Pro с мощным центральным электромотором Bosch, амортизационной вилкой FOX и трансмиссией Shimano на 12 передач.

В основе велосипеда лежит привод Bosch Performance Line CX пятого поколения. Его крутящий момент достигает 120 Н·м — это показатель, характерный для мощных электровелосипедов, рассчитанных на подъёмы и пересечённую местность. Энергию мотор получает от аккумулятора ёмкостью 800 Вт·ч, рассчитанного на продолжительные поездки с электрической поддержкой.

Transhill Pro получил переднюю вилку FOX AWL Sport, но лишён заднего амортизатора: это хардтейл, а не двухподвес. Для управления на сложных участках предусмотрен регулируемый подседельный штырь. За торможение отвечают гидравлические тормоза TRP Slate EVO с четырьмя поршнями, а переключение передач обеспечивает 12-скоростная система Shimano SLX. Отдельного внимания заслуживает встроенная защита цепи, уменьшающая риск попадания грязи и контакта одежды с трансмиссией.

Kettler предложила велосипед в двух вариантах рамы: классическом с верхней трубой и с заниженной конструкцией. При этом заводская комплектация не предусматривает багажник и крылья, хотя установить корзину можно. Цена Transhill Pro составляет 4799 евро, а начало продаж запланировано на февраль 2027 года.

Источник: kettler