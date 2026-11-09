Samsung может запустить бета-тестирование One UI 9.5 уже в этом месяце: какие смартфоны Galaxy первыми получат доступ к обновлению

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung может начать открытое тестирование One UI 9.5 раньше, чем в прошлом году. Первая предварительная сборка новой оболочки уже появилась на серверах компании. Она предназначена для Galaxy S26 Ultra и была обнаружена несколько дней назад.

Автор: Samer Khodeir Источник: unsplash.com

Для сравнения, первые следы разработки One UI 8.5 появились только 25 ноября прошлого года, а к публичному тестированию компания приступила 8 декабря. Таким образом, подготовка следующего обновления в этом году идет заметно быстрее. Это позволяет предположить, что компания может открыть доступ к тестовой версии уже во второй половине ноября.

По предварительным данным, запуск программы может состояться в период с 16 по 24 ноября. Среди возможных дат называется 23 ноября, однако компания пока не подтвердила эти сведения. Само появление прошивки на серверах еще не гарантирует скорого старта: производителю предстоит завершить внутренние проверки и устранить возможные ошибки.

Первыми участниками бета-программы, вероятнее всего, станут владельцы смартфонов серии S26. В числе стран, где производитель обычно открывает доступ к предварительным версиям оболочки, — Южная Корея, США, Индия, Великобритания, Германия и Польша.

Для регистрации в программе потребуется приложение Samsung Members. Через него компания публикует объявления о начале тестирования и принимает заявки от желающих установить обновление до его официального выхода.

Пока производитель не назвал ни точную дату запуска бета-программы, ни список изменений. Однако обнаружение первой сборки в начале ноября указывает на то, что в этот раз компания может предоставить пользователям ранний доступ к обновлению раньше привычных сроков.

Источник: Gizmochina

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