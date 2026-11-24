Компания Fenix представила E06R Pro TAC, ещё одну модель в серии плоских EDC-фонарей E06R. В новинке три источника света: белый, красный и ультрафиолетовый, лазера в ней нет. По данным производителя, белый свет достигает 1200 лм при дальности луча до 200 м, а время работы на максимальной ступени с учётом снижения яркости из-за защиты от перегрева составляет 1 час 8 минут. Ультрафиолетовый светодиод на 365 нм имеет мощность 1300 мВт, красный свет выдаёт до 100 лм. У каждого из трёх источников есть отдельный переключатель.

Кроме того, в фонаре есть режим лунного света, он управляется независимо, также поддерживаются тактическое включение и стробоскоп. Есть и сценарные режимы: красный свет может гореть постоянно, мигать или пульсировать, то же доступно для цвета на выбор пользователя при яркости 1 лм. Режим лунного света на 1 лм работает до 293 часов, Eco на 5 лм до 120 часов.

Размеры плоского корпуса составляют 12,3 на 3,1 на 2,4 см, вес 106 г вместе с аккумулятором. Для ношения есть отверстие под кольцо для ключей и клип с глубокой посадкой в кармане. Заявлены защита IP66 и устойчивость к падению с высоты 1 м.

Встроенный аккумулятор на 1650 мА·ч заряжается через USB-C, предусмотрены индикация заряда и предупреждение о низком напряжении. В комплекте идут кабель и темляк.

В Германии за E06R Pro TAC просят 74,90 евро.

Источник: NotebookCheck