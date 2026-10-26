Беговые движения с 2000 люмен: представлен налобный фонарь Nitecore UT2000

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Бренд портативного освещения Nitecore продолжает развивать линейку моделей фонарей для бега по пересеченной местности в темное время суток. Новинка Nitecore UT2000 имеет конструктив с раздельным модулем питания (в комплекте поставляется пауэрбанк Carbon Battery 12K 12000 мАч), обеспечивает световой потом до 2000 люмен (8 светодиодов NiteLab MCT UHE с изменяемым оттенком света) и дальность видимости луча 220 метров.

Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Габариты корпуса (поликарбонат и алюминиевый сплав) светового модуля (с кронштейном) 85х40х25 мм, масса с кабелем USB-C 122 г. Размеры и масса элемента питания 95.5 x 45.7 x 24.2 мм и 190 г. Емкость Carbon Battery 12K на разряд 5 В составляет 6900 мАч, максимальная мощность 30 Вт.

Пользователю доступно 4 уровня яркости (180/350/1000/2000 люмен) и два специальных режима. Оттенки: теплый 3000K (CRI 98), нейтральный белый 4500K (CRI 85), холодный 6500K (CRI 73).

Можно использовать любое внешнее питание с выходом Type-C 20 Вт по протоколу PD. В сам фонарь встроена аварийная батарея 40 мАч (30 минут свечения).

Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Стоимость этого налобного фонаря пока не объявлена официально.

Источник: Сайт производителя

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1 комментарий

денис каримов
Много светодиодов с маленькими линзами и наверняка с узким лучом (на трясущейся башке) ваще самое то.

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