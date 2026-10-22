Osmo Pocket 4P получила жемчужно-белую версию и аксессуары в тон

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DJI начала мировые продажи карманной камеры Osmo Pocket 4P в новом цвете Pearl White. Жемчужно-белая версия вышла 20 октября 2026 года и предлагается вместе с аксессуарами в тон.

Osmo Pocket 4P оснащена двумя объективами и трехосевым механическим стабилизатором. Камера поддерживает 10-битное HDR-видео, цветовой профиль D-Log 2 и заявленный динамический диапазон до 17 ступеней.

Автор: DJI Источник: en.pronews.com

Версия Pearl White отличается белым корпусом, белым стабилизатором и белыми аксессуарами. В комплект входят кабель USB-C to USB-C PD, накладной осветитель Osmo Pocket 4 Fill Light, ремешок на запястье, ручка Osmo Pocket 4 Handle с резьбой 1/4 дюйма и портативный чехол.

В Великобритании набор Osmo Pocket 4P Pearl White Standard Combo стоит 529 фунтов, в еврозоне — 599 евро, в Канаде — 619 канадских долларов. В Японии камера продается через официальный онлайн-магазин DJI и авторизованных ритейлеров.

Автор: DJI Источник: en.pronews.com

Osmo Pocket 4P в классическом черном цвете вышла на большинстве мировых рынков 30 июля 2026 года. В США камера пока не продается: DJI связывает это с незавершенной процедурой авторизации.

Новый цвет не меняет технические характеристики камеры. Основное отличие Pearl White — внешний вид устройства и комплекта, рассчитанный на пользователей, которым важен единый стиль съемочного набора.

Источник: PRONEWS

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