Слухи: APU AMD Siren Halo будет оснащен выделенной памятью GDDR7 наряду с памятью LPDDR

По слухам, будущие APU AMD под брендом Siren Halo получат выделенную память GDDR7 в дополнение к традиционной LPDDR. Об этом сообщает инсайдер Gotou_3rd: на вопрос, будет ли чип использовать объединённую GDDR-память или отдельные пулы, он уточнил, что LPDDR останется в составе решения. Точная конфигурация двух типов памяти пока неизвестна.

Структура APU AMD Siren Halo Автор: notebookcheck Источник: www.notebookcheck.net

Для сравнения: текущие Ryzen AI Max+ 495 (Gorgon Halo) поддерживают до 192 ГБ объединённой памяти, из которых до 160 ГБ можно выделить под графику. Это делает их привлекательными для локального запуска больших языковых моделей, где объём памяти зачастую важнее вычислительной мощности — но стоит такое решение около $7000. Выделенный пул GDDR7 потенциально даст GPU Siren Halo значительно большую пропускную способность и плюс к игровой производительности, однако может усложнить работу с локальным ИИ, если GPU не сможет так же эффективно использовать LPDDR. Вопрос совместного использования двух типов памяти остаётся открытым, хотя решения вроде Lucebox уже комбинируют LPDDR и GDDR, динамически распределяя ресурсы.

Косвенный признак подготовки к GDDR7: в сентябре 2026 года в драйвер Linux добавили патч, расширивший список распознаваемых типов памяти для GPU AMD, — это может указывать и на скорое появление RDNA 5. По словам Gotou, Siren Halo заменит MedusaHalo, а Siren Point это по сути ее обновление. Ранее ходили слухи, что MedusaHalo совместит ядра Zen 6, графику RDNA 5 и память LPDDR6.

Возможна и связь с предполагаемым чипом AMD Magnus, который ранее ассоциировали с новой консолью Xbox. Однако Gotou прямо заявил, что это лишь одна из возможностей и подтверждений нет. Microsoft подтвердила использование кастомного SoC AMD в консоли Project Helix, но конфигурацию памяти не раскрыла.

Источник: Notebookcheck