Xiaomi и OPPO потеряли лидерство в Китае — стало известно, кто перехватил рынок Android в Поднебесной

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HONOR заняла первое место среди производителей Android-смартфонов в Китае по итогам октября 2026 года, опередив Xiaomi и OPPO. За месяц компания продала 2,573 млн устройств, получив 12,04% рынка. При этом речь идёт именно об Android-сегменте: лидером всего китайского рынка смартфонов HONOR не стала, поскольку в него входит и Apple.

Результат примечателен на фоне конкуренции между китайскими производителями. По опубликованным данным, HONOR удалось выйти на первое место благодаря спросу на новую линейку Magic9. Продажи смартфонов этой серии уже превысили 500 тысяч экземпляров.

В старшей модели Magic9 Pro Max производитель сделал ставку на мобильную фотографию. Смартфон получил двойную камеру с разрешением 200 Мп и технологии, разработанные совместно с немецкой компанией ARRI, специализирующейся на профессиональном кинооборудовании. Среди возможностей — запись видео в LogC3 и использование фирменных цветовых профилей ARRI.

Однако достоверность рыночного лидерства пока нельзя оценить независимо. HONOR ссылается на данные сторонней аналитической платформы, но её название и методика подсчёта не раскрываются. Поэтому показатель 12,04% следует рассматривать как заявленный результат, а не как подтверждённый рейтинг независимой исследовательской компании.

Источник: gizchina