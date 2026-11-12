Xiaomi и OPPO потеряли лидерство в Китае — стало известно, кто перехватил рынок Android в Поднебесной

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

HONOR заняла первое место среди производителей Android-смартфонов в Китае по итогам октября 2026 года, опередив Xiaomi и OPPO. За месяц компания продала 2,573 млн устройств, получив 12,04% рынка. При этом речь идёт именно об Android-сегменте: лидером всего китайского рынка смартфонов HONOR не стала, поскольку в него входит и Apple.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

Результат примечателен на фоне конкуренции между китайскими производителями. По опубликованным данным, HONOR удалось выйти на первое место благодаря спросу на новую линейку Magic9. Продажи смартфонов этой серии уже превысили 500 тысяч экземпляров.

В старшей модели Magic9 Pro Max производитель сделал ставку на мобильную фотографию. Смартфон получил двойную камеру с разрешением 200 Мп и технологии, разработанные совместно с немецкой компанией ARRI, специализирующейся на профессиональном кинооборудовании. Среди возможностей — запись видео в LogC3 и использование фирменных цветовых профилей ARRI.

Однако достоверность рыночного лидерства пока нельзя оценить независимо. HONOR ссылается на данные сторонней аналитической платформы, но её название и методика подсчёта не раскрываются. Поэтому показатель 12,04% следует рассматривать как заявленный результат, а не как подтверждённый рейтинг независимой исследовательской компании.

Источник: gizchina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 208 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12137 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зебровые мидии попали в Великие озёра с балластной водой — вода стала прозрачнее, а трубы начали зарастать раковинами

В конце 1980-х на дне озера Сент-Клэр между озёрами Гурон и Эри обнаружили небольшого моллюска с полосатой раковиной. Зебровая мидия Dreissena polymorpha была хорошо известна в Европе, но в...

«Увольнение Хуанга». Как можно убрать человека, который построил Nvidia?

Вот есть компания, которую один человек почти тридцать три года тащил на себе. С нуля до одной из самых дорогих компаний в мире. А теперь совет директоров, по данным прессы, собирается его уволить....

Цифровой код на частоте 5 Гц: зачем кассетная дека Nakamichi 1000ZXL размечала пленку инфразвуком

Компания Nakamichi выпускала кассетную деку 1000ZXL серийно с 1979 по 1984 год по рекомендованной розничной цене 3 800 долларов США, а масса аппарата составляла 19 кг (в части каталогов...

Целых 512 шагов, которые переживали отключение питания: зачем советскому калькулятору «Электроника МК-52» понадобилась особая память

Советский калькулятор «Электроника МК-52» умел сохранять программы после отключения питания. Но мало кто знает, что его использовали даже для решения задач морской астронавигации.

Юзабилити: как возникло направление, изучающее удобство использования

Многие люди, сталкиваясь с неудобными вещами и непонятными интерфейсами, прежде всего винят себя: не разобрались, не туда нажали, неправильно поняли инструкцию. Между тем причина подобных ситуаций...