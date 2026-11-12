Биологи объяснили, почему недавно «воскрешенный» ужасный волк на самом деле является обычным ГМО-хищником

Новая научная статья, опубликованная в журнале Biology Letters, ставит под сомнение недавние заявления о возможности вернуть к жизни исчезнувшие виды. Морской биолог Эндрю Давинак и биохимик Шарлотта К. Дэниелс из Уитонского колледжа в Массачусетсе утверждают, что современные биотехнологии не способны восстановить утраченную эволюционную линию, даже если внешне «воскрешенное» животное будет напоминать исчезнувший вид. Поводом для исследования стал проект компании Colossal Biosciences, объявившей в 2025 году о возрождении ужасного волка (Aenocyon dirus), вымершего более десяти тысяч лет назад.

Главный аргумент авторов заключается в том, что вымирание — это не просто исчезновение генетической информации, а прекращение непрерывной эволюционной истории популяции. «Вымирание представляет собой полное прекращение эволюционной линии, а не просто исчезновение генетической информации», — пишут ученые. Для обозначения ошибки, при которой восстановленный геном ошибочно приравнивается к возрождению целого вида, они вводят термин «смешение эволюционной линии и генома».

На примере ужасного волка авторы показали, как это происходит на практике. Специалисты Colossal Biosciences внесли около 20 генетических правок в 14 генов клеток современного серого волка, чтобы получить животных с более крупным телом, большими зубами и светлой шерстью. Однако, по мнению Давинака и Дэниелс, полученные особи остаются генетически модифицированными серыми волками, а не представителями исчезнувшего вида. Воссоздание отдельных внешних признаков не восстанавливает ни эволюционную историю, ни генетическое разнообразие, которое когда-то существовало в популяции ужасных волков.

Кроме того, специалисты указывают на экологический контекст. Ужасные волки обитали в мире, который существенно отличался от современного: климат, кормовая база, хищники и другие экологические связи претерпели изменения за последние более чем 10 тысяч лет. Даже идеально сконструированное животное окажется в среде, не соответствующей той, в которой формировался его предок.

Два принципиально разных подхода к «воскрешению» исчезнувших животных (де-экстинкции): Слева (генная инженерия): в клетки ныне живущего родственника внедряют ключевые фрагменты ДНК вымершего вида. В результате получается не точная копия, а современный организм с отдельными чертами исчезнувшего предка. Справа (истинное возрождение): гипотетический сценарий развития из замороженного эмбриона ужасного волка (Aenocyon dirus). Этот путь уникален тем, что используется аутентичный биологический материал, сформированный самим вымершим видом в дикой природе, а не сконструированный в лаборатории с нуля. Автор: Andrew Davinack Источник: royalsocietypublishing.org

Авторы не утверждают, что все методы де-экстинкции одинаковы. Они признают, что клонирование животных из сохранившихся клеток или замороженных эмбрионов — например, попытка возродить пиренейского козла в 2003 году — имеет более прочные основания, поскольку сохраняет прямую биологическую связь с оригинальным видом. Более того, технологии, разрабатываемые для «воскрешения», могут принести пользу сохранению ныне живущих видов, например, помочь восстановить утраченное генетическое разнообразие и снизить последствия инбридинга.

Тем не менее, ключевой посыл статьи — требование терминологической точности. Исследователи призывают частные компании и СМИ ответственно подходить к освещению подобных проектов, поскольку такие термины, как «де-экстинкция», могут вводить в заблуждение и искажать представление о реальных возможностях науки. «Восстановление линии, генетическое восстановление, реконструкция фенотипа, экологическое замещение и восстановление исторических сообществ — это разные цели, требующие разных критериев успеха», — подчеркивают авторы.

Источник: royalsocietypublishing.org