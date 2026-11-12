NVIDIA GeForce RTX 5090 получила 96 ГБ памяти — китайские мастера втрое увеличили объём видеопамяти

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| Новость | Мониторы и видеокарты

В Китае засветилась необычная версия GeForce RTX 5090 с 96 ГБ видеопамяти — втрое больше, чем у стандартной модели. Модифицированный ускоритель появился в объявлении на местной торговой площадке Goofish, однако его работоспособность пока никто независимо не подтвердил.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

На опубликованной фотографии видна печатная плата с графическим процессором GB202-300-A1 и микросхемами памяти Samsung GDDR7 объёмом по 3 ГБ. На одной стороне платы размещены 16 чипов, которые дают суммарно 48 ГБ. Для достижения заявленных 96 ГБ ещё 16 микросхем должны находиться на обратной стороне. На снимке эта часть платы не показана.

Технически подобная конфигурация возможна: тот же графический процессор GB202 используется в профессиональной NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, оснащённой 96 ГБ GDDR7. Для установки дополнительной памяти потребуется специальная печатная плата с двухсторонним размещением микросхем и модифицированная прошивка BIOS. По оценке специалиста VIK-on, именно адаптация BIOS может стать основным препятствием.

Продавец предлагает не только саму модификацию, но и комплект для её реализации: схемы нестандартной печатной платы и изменённую прошивку BIOS. Объявление размещено от имени продавца из города Чанша. Заинтересоваться предложением могут только компании, причём покупателям придётся раскрыть сведения о своём бизнесе и подписать соглашение о конфиденциальности. Проверку оборудования продавец обещает организовать через посредников.

Пока нет независимых подтверждений, что RTX 5090 с 96 ГБ действительно работает. Неизвестно и то, насколько стабильно модифицированная прошивка взаимодействует с драйверами NVIDIA. Если проект окажется работоспособным, такой ускоритель может заинтересовать разработчиков искусственного интеллекта: увеличенный объём видеопамяти позволит загружать более крупные модели без постоянного переноса данных в оперативную память компьютера.

Источник: videocardz

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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