Деревянные диффузоры и LDAC: Victor представила необычную стереосистему EX-D60

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Компания JVC Kenwood представила компактную стереосистему Victor EX-D60, которая сочетает CD-проигрыватель с необычными динамиками, оснащёнными деревянными диффузорами. Новинка также поддерживает беспроводную передачу музыки по Bluetooth с кодеком LDAC, позволяющим воспроизводить аудио высокого разрешения без проводного подключения.

Автор: Victor Источник: www.victor.jp

Акустическая система получила два широкополосных динамика диаметром 8,5 см. В отличие от распространённых бумажных и синтетических мембран, здесь используется древесина. По замыслу Victor, такой материал помогает добиться естественного звучания средних частот и контролируемого баса. Корпус установлен на новых гибридных изоляторах из смолы и металла с элементами из латуни и нержавеющей стали, которые должны уменьшать нежелательные вибрации.

EX-D60 воспроизводит CD, FM-радио и музыку с USB-накопителей. Поддерживаются форматы FLAC и WAV с параметрами до 24 бит/192 кГц, а Bluetooth работает с кодеками SBC, AAC и LDAC. Система также умеет записывать музыку с компакт-дисков, радиопередач и внешних источников на USB-накопитель в формате MP3.

Мощность усилителя составляет 20 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом. Предусмотрен AUX-вход с тремя уровнями чувствительности для подключения внешней аппаратуры, включая проигрыватели винила со встроенным фонокорректором. По сравнению с предшественницей EX-D6, выпущенной в декабре 2020 года, новинка получила поддержку LDAC и обновлённую конструкцию опор корпуса. Продажи в Японии должны начаться в середине ноября, ориентировочная стоимость по данным местного продавца Yodobashi составляет 79 860 иен.

Источник: victor

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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