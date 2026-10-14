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Бренд Xbot представил новую серию роботов-мойщиков окон A11 в шести цветах корпуса. Теперь модель доступна не только в белом, но и оранжевом, розовом, лаймовом, голубом и жёлтом цветах. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Xbot Автор: СhatGPT

Xbot A11 оснащён двумя распылителями жидкости, баком объёмом 80 мл, системой вакуумной фиксации с силой всасывания 5600 Па и тремя автоматическими режимами уборки. Робот предназначен для очистки окон, зеркал, стеклянных дверей и других гладких поверхностей, а также подходит для работы на наклонных поверхностях с углом наклона до 30°.

Источник: Xbot