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Компания HONOR представила беспроводные наушники HONOR Life FlyPods X10 Pro, которые обещают шумоподавление до 52 дБ при цене менее 200 юаней. Новинка получила полуоткрытую конструкцию, 12-мм динамики и поддержку ИИ-перевода. Устройство показали 23 ноября на презентации новых продуктов HONOR в Китае.

Однако цифра 52 дБ требует пояснения. Согласно официальным характеристикам производителя, это максимальная глубина шумоподавления, тогда как средний показатель во всём диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц составляет 28 дБ. HONOR отдельно предупреждает, что результат зависит от особенностей уха, посадки наушников и движений пользователя.

Каждый наушник весит около 4,1 г. За воспроизведение звука отвечает 12-мм динамический излучатель с мембраной из алмазоподобного углерода. Предусмотрены поддержка кодека LHDC и сертификация Hi-Res Audio Wireless. Наушники также получили Bluetooth 6.0, защиту IP55 и возможность подключения к двум устройствам одновременно.

Заявленная автономность достигает 10 часов на одном заряде и 50 часов вместе с зарядным футляром. При этом производитель измерял время работы с выключенным шумоподавлением, кодеком AAC и громкостью 50%. Среди дополнительных возможностей — перевод речи с помощью ИИ, для которого потребуется приложение HONOR AI Translate или HONOR AI Space. Рекомендованная цена составляет 199 юаней, а с государственной субсидией в Китае — 179,1 юаня. Доступны три цвета: чёрный, золотой и белый.

Источник: honor