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Компания Amflow представила электровелосипеды UE Carbon и UE Carbon Pro с карбоновой рамой и приводом Avinox M2. Новинки рассчитаны на городские поездки, но по мощности заметно выходят за рамки привычных моделей для ежедневных поездок: электромотор развивает крутящий момент 125 Н·м и может выдавать до 1100 Вт пиковой мощности. При этом велосипед весит около 20,9 кг.

Съёмная батарея ёмкостью 600 Вт·ч обеспечивает запас хода до 132 км. Полная зарядка занимает 2 часа 23 минуты. Производитель также заявляет возможность преодолевать подъёмы с уклоном 30% даже с грузом. Электропривод работает с уровнем шума менее 45 дБА, а система управления тягой регулирует подачу мощности с учётом условий движения. Режим Auto Boost автоматически подключает дополнительную тягу при старте и на крутых подъёмах.

Обе версии получили переднюю вилку с ходом 65 мм, дисплей с сенсорным экраном диагональю 1,4 дюйма, беспроводную зарядку смартфона и поддержку Apple Find My для поиска велосипеда. Отличаются модели трансмиссией: UE Carbon использует десятискоростной электронный переключатель и цепь, а UE Carbon Pro — карбоновый ремень Gates и трёхскоростную электронную планетарную втулку. Последняя позволяет переключать передачи даже во время остановки.

Источник: newatlas