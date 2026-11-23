Китайский электрический универсал Avatr 06T сохранил управляемость после одновременной потери давления во всех четырёх колёсах на скорости 145 км/ч. Экстремальное испытание провели на полигоне Дяньцзян в Чунцине. За рулём находился президент Avatr Technology Юн Цзюнь, а ход проверки транслировали в прямом эфире.

После повреждения всех шин автомобиль не ушёл с заданной траектории и смог контролируемо замедлиться. По объяснению представителей компании, стабилизировать машину помогла система Taihang Intelligent Control 2.0. Она распределяет тормозное усилие между колёсами и меняет разницу крутящего момента между левой и правой сторонами. Дополнительную компенсацию обеспечивают два независимо управляемых электромотора задней оси.

Отдельно глава Avatr сообщил о возможности выдержать аналогичное испытание на скорости 220 км/ч. Однако во время нынешней прямой трансляции этот показатель не проверяли: подтверждённый результат с одновременной потерей давления во всех четырёх шинах составляет 145 км/ч. При этом универсал разогнали до 240 км/ч на скоростном кольце, а также проверили на дорогах с более чем 40 типами специального покрытия и в испытании на фронтальное столкновение с 50-процентным перекрытием.

Испытанная модель предлагается с несколькими силовыми установками. Трёхмоторная полноприводная электрическая версия развивает 712 кВт (955 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Важно, что испытание на 145 км/ч демонстрирует работу электронного управления шасси в экстремальной ситуации, но не означает, что автомобиль защищён от последствий любого повреждения шин на обычной дороге.

Источник: carnewschina