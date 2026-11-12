В Новосибирске испытали шестиколесного робота «Манул» для обучения школьников

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Инженеры физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) испытали прототип шестиколесного образовательного робота «Манул», созданного для изучения технологий планетоходов в школах и вузах. Проект магистрантов Данила Поротникова, Никиты Ванага и Бориса Никитина получил грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей от фонда программы «Студенческий стартап». Об этом информирует агентство ТАСС.

Конструкция устройства разработана для практических занятий с учениками 7-10-х классов и студентами технических направлений. Машина опирается на шесть колес с электроприводами, оснащенными системой обратной связи. Эта технология фиксирует малейшие изменения в работе моторов при наезде на препятствия, что позволяет школьникам писать программы для удержания равновесия и проходимости аппарата на неровных поверхностях.

Вычислительным центром выступает компактный одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 5, работающий в связке с программной средой ROS 2, которая служит базовым стандартом для современной робототехники. Установленные на борту датчики собирают телеметрию для дальнейшей обработки данных. На базе этой платформы подростки будут изучать компьютерное зрение (автоматический анализ изображений с камер) и настраивать автономную навигацию, при которой аппарат перемещается по заданным координатам самостоятельно.

Тестирование первых образцов успешно завершилось на площадках аэрокосмических соревнований и профильных образовательных программ. Следующим этапом для разработчиков из НГУ станет выпуск обучающих методичек, повышение механической надежности деталей и старт мелкосерийной сборки образовательных роботов «Манул» для учебных центров.

Источник: ferra