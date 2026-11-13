Samsung готовит для устройств Galaxy аналог функции из Pixel 11: клавиатура научится убирать слова-паразиты и превращать диктовку в готовый текст

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В Samsung Keyboard может появиться функция, которая позволит получать более грамотный текст при голосовом вводе. Компания разрабатывает инструмент на основе искусственного интеллекта для оболочки One UI 9.5. Он будет обрабатывать продиктованные фразы, убирая лишние слова, повторы и паузы, чтобы пользователю не приходилось самостоятельно исправлять результат.

Автор: Ali Kanjarawi Источник: unsplash.com

Похожая возможность уже есть у Google. Функция Rambler, представленная вместе с серией Pixel 11, позволяет диктовать текст в свободной форме: система сама удаляет слова-паразиты и приводит несвязную речь к более аккуратному виду. В итоге вместо обычной расшифровки разговора получается готовый текст, который можно использовать, например, для переписки или деловых сообщений.

Судя по информации из тестовой версии One UI 9.5, компания готовит аналогичное решение для своей фирменной клавиатуры. В ее настройках обнаружили новый пункт «Улучшение голосового ввода». Описание указывает на возможность автоматической очистки продиктованного текста от лишних слов и пауз. Обработка будет выполняться с помощью Galaxy AI, а готовый результат появится после окончания диктовки.

Пока функция не получила отдельного названия и доступна только в тестовых сборках программного обеспечения. Официальная бета-версия One UI 9.5 еще не выпущена, хотя ее появление ожидается в ближайшее время. Если разработка дойдет до финального обновления, воспользоваться нововведением смогут владельцы совместимых устройств с поддержкой Galaxy AI. Первоначально проверить его работу можно будет участникам программы бета-тестирования.

Источник: Phonearena

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