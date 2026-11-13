Очки Samsung с Gemini выходят 10 декабря: 30 дизайнов, недешево

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Samsung официально подтвердила дату начала продаж своих умных очков в США и Южной Корее — 10 декабря. Предварительные заказы уже открыты. Коллекция разработана совместно с Google и включает встроенный Gemini, а также представлена в 30 вариантах дизайна от Gentle Monster и Warby Parker. Ранее Samsung демонстрировала проект на Google I/O, а затем представила очки на Android XR в июле — до объявления даты релиза и цены.

Gentle Monster предлагает 16 вариантов в шести стилях оправы, Warby Parker — 14 моделей на основе трёх дизайнов; формы, цвета, размеры и типы линз самые разные, вес рамы — около 41 грамма. В США цены на очки Warby Parker начинаются с $395, Gentle Monster — от $449 до $489; модели Gentle Monster также будут продаваться в Корее. Встроенный Gemini позволяет спрашивать о том, что видишь перед собой, делать снимки доски для последующего резюме в Samsung Notes, переводить меню и получать пошаговые инструкции из Google Maps. Уведомления группируются и суммируются, читаются вслух, на них можно отвечать голосом — так можно обрабатывать звонки и сообщения, не доставая телефон.

Очки Warby Parker оснащены 12-мегапиксельной HDR-камерой, которая даёт визуальный контекст для Gemini и позволяет снимать фото и видео. Открытые динамики и четырёхмикрофонная система отвечают за звук и передачу голоса. На платформе Snapdragon AR1 Gen 1 очки работают до девяти часов от одной зарядки или до 72 часов с полностью заряженным футляром. Совместимость — со смартфонами Galaxy S, S FE, Z Fold, Flip и Fold Ultra на One UI 9.0 или новее, Pixel 7 и новее с Android 17 (сентябрь 2026 года), а также iPhone 13 и новее с не менее 6 ГБ ОЗУ на iOS 26.6 или новее. Bixby работает только с Galaxy. О начале записи видео предупреждают светодиодный индикатор, внутренняя подсветка и звуковой сигнал; запись прекращается при закрытии светодиода или его неисправности.

Очки будут продаваться в розничных магазинах и интернет-магазине Warby Parker, а также в интернет-магазине Gentle Monster. Демонстрации пройдут в избранных фирменных магазинах Samsung с 10 декабря. Продукт предназначен для пользователей старше 18 лет, а визуальные данные, собранные Gemini, не используются для обучения ИИ или таргетированной рекламы.

Источник: Gizmochina

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